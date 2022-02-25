***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [GRSEL]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına yönelik olarak Şirketimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004724BIST