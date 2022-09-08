***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
08.09.2022 13:19
***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin 1. Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061388
BIST
14:353.494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 90,78
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:3518,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2422
En Düşük
18,2142
14:3518,3208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0812
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:351.011,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.011,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.011,76
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:35
|VAKBN
|11,78
|1.209.695.352
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.334.880
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.216.543
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.730.046.248
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.861.170
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|10,01
|1.319.556
|% -4,30
|
|DGNMO
|3,39
|25.759.468
|% -4,24
|
|AKBNK
|15,79
|7.511.831.029
|% 0,64
|
|YKBNK
|8,36
|7.181.354.971
|% 6,63
|
|THYAO
|75,45
|4.312.206.396
|% 1,00
|
|ISCTR
|11,28
|3.808.153.988
|% 9,62
|
|EKGYO
|4,99
|3.173.865.141
|% 2,25
|
|YKBNK
|8,36
|7.181.354.971
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,99
|3.173.865.141
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,79
|7.511.831.029
|% 0,64
|
|ISCTR
|11,28
|3.808.153.988
|% 9,62
|
|HALKB
|12,51
|2.730.046.248
|% 9,93
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2310
|18,2422
|% 0,15
|
|Euro
|18,3121
|18,3208
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,9738
|21,0790
|% 0,04
|
|Frank
|18,6770
|18,7895
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8368
|4,8611
|% 0,03
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.872
|36,00
|
|Tam
|6.805
|6.863
|-32,00
|
|Yarım
|3.316
|3.353
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,11
|
|B. Petrol
|88,32
|88,32
|0,32
|