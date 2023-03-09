***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
09.03.2023 09:19
***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [GRSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret
A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin 2. Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122082
BIST
11:065.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,51
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0618,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
11:0620,2000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0200
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2000
En Düşük
20,2000
11:061.106,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.106,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YGYO
|1,76
|38.571.034
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.060.269
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.169.287
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.444.835
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,06
|193.475.218
|% -7,30
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,78
|185.639.346
|% -6,26
|
|DOAS
|136,00
|241.563.130
|% -4,36
|
|ISCTR
|14,79
|2.761.993.159
|% 3,64
|
|YKBNK
|11,77
|2.023.187.973
|% 1,55
|
|AKBNK
|19,95
|1.908.504.600
|% 0,10
|
|THYAO
|142,10
|1.303.531.770
|% 1,43
|
|EREGL
|43,26
|1.259.406.004
|% 0,56
|
|ISCTR
|14,79
|2.761.993.159
|% 3,64
|
|YKBNK
|11,77
|2.023.187.973
|% 1,55
|
|AKBNK
|19,95
|1.908.504.600
|% 0,10
|
|EKGYO
|8,28
|771.800.152
|% 2,10
|
|SKBNK
|2,71
|207.500.661
|% 0,74
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9555
|18,9637
|% 0,12
|
|Euro
|20,0146
|20,0347
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3881
|22,5004
|% 0,05
|
|Frank
|20,1115
|20,2327
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0347
|5,0600
|% 0,09
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.516
|7.572
|-14,00
|
|Yarım
|3.672
|3.705
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.853
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,01
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,19
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, KRDMD, TOASO
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 92 artarak (% 1.29 ) 4, 953
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CUSAN, YYAPI, SEYKM, YESIL, YGYO
-
11:19
YAYLA, ORGE, ONCSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında