***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GRSEL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.06.2021 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu, 30.09.2021 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu ve Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.gurseltur.com.tr/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004716BIST