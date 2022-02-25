***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GRSEL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu ve Bağımsız Hukukçu Raporu'nun 1. bölümü ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.gurseltur.com.tr/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004717BIST