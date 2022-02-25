***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GRSEL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Hukukçu Raporu'nun 2. Bölümü, Bağımsız Hukukçu Beyanı, Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı, Gayrimenkul Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Beyanı ve Taşıt Değerleme Raporunu Hazırlayan Kuruluşun Beyanı ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.gurseltur.com.tr/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.İzahnamenin 8 numaralı ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Raporları ve 10 numaralı ekinde yer alan Taşıt Değerleme Raporları dosya boyutu büyüklüğü sebebiyle işbu açıklamanın ekine eklenememiş olup, şirketin https://www.gurseltur.com.tr/yatirimci-iliskileri sitesinden erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004719BIST