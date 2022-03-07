***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 10:49
***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GRSEL]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arz Sonuçları ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007692
BIST
11:021.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:0214,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0876
|Açılış
|: 14,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:0215,5751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:02915,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 16,71
|Açılış
|: 915,95
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PETUN
|23,92
|34.260.339
|% 8,43
|
|ULUUN
|7,98
|94.006.771
|% 8,28
|
|KONTR
|147,70
|110.075.153
|% 6,95
|
|KTSKR
|27,16
|24.926.353
|% 6,76
|
|USAK
|1,49
|52.034.793
|% -9,15
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|EUHOL
|3,04
|4.550.113
|% -5,88
|
|UZERB
|38,84
|65.174
|% -5,50
|
|KRDMD
|13,72
|769.516.888
|% 1,48
|
|EREGL
|34,32
|533.992.610
|% 0,94
|
|THYAO
|25,00
|475.859.920
|% -1,19
|
|TUPRS
|198,90
|443.483.000
|% 1,74
|
|GARAN
|11,92
|401.176.929
|% 0,59
|
|ODAS
|1,38
|128.704.851
|% -5,48
|
|EKGYO
|2,06
|151.727.664
|% 0,98
|
|KRDMD
|13,72
|769.516.888
|% 1,48
|
|PETKM
|8,17
|391.961.300
|% 2,12
|
|DOHOL
|2,90
|128.700.066
|% 0,35
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2943
|14,3023
|% 0,62
|
|Euro
|15,5578
|15,5849
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,7964
|18,8907
|% 0,10
|
|Frank
|15,4500
|15,5431
|% 0,06
|
|Riyal
|3,7951
|3,8141
|% 0,47
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|23,94
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,93
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,15
|
|B. Petrol
|129
|129
|10,62
|