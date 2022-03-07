***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 11:15
***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GRSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arz Sonuçları ekte yer almakta olup, idari sorumluluğu bulunan kişilerin halka arzdan pay alımlarına ilişkin doküman yüklenerek yeniden açıklanmaktadır.
Saygılarımla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007706
BIST
12:341.979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -11,42
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
12:3414,3456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1314
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:3415,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0378
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:34920,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 20,81
|Açılış
|: 920,05
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:34
|PETUN
|24,26
|48.325.259
|% 9,97
|
|ULUUN
|8,10
|119.720.715
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|SELVA
|18,73
|19.616.407
|% 9,79
|
|PNSUT
|22,08
|30.268.659
|% 9,31
|
|AVHOL
|5,37
|8.658.361
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|65.400.687
|% -9,76
|
|GWIND
|6,67
|36.982.649
|% -8,38
|
|EUHOL
|2,97
|9.174.665
|% -8,05
|
|MARTI
|2,09
|9.754.586
|% -7,93
|
|KRDMD
|13,74
|1.609.687.745
|% 1,63
|
|EREGL
|34,40
|1.038.861.191
|% 1,18
|
|THYAO
|24,78
|856.111.295
|% -2,06
|
|GARAN
|11,73
|852.117.934
|% -1,01
|
|KOZAL
|132,60
|689.974.777
|% 3,03
|
|ODAS
|1,36
|212.084.429
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,74
|1.609.687.745
|% 1,63
|
|DOHOL
|2,96
|276.774.823
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,04
|192.380.796
|% 0,00
|
|GARAN
|11,73
|852.117.934
|% -1,01
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3374
|14,3456
|% 0,92
|
|Euro
|15,5818
|15,6138
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,8375
|18,9319
|% 0,32
|
|Frank
|15,4602
|15,5533
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8109
|3,8300
|% 0,89
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|27,62
|
|Altın Gr.
|920
|920
|21,03
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|129,00
|
|Tam
|6.066
|6.219
|133,38
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|64,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|32,26
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,26
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,70
|