***GRSEL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
28.02.2022 09:55
***GRSEL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004978
BIST
11:121.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.920
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|Önceki Kapanış
|: 1.952
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1.957
En Düşük
1.912
11:1213,8038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 13,8700
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|Önceki Kapanış
|: 13,8420
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14,1043
En Düşük
13,7779
11:1215,5327
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|: -0,63%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,3823
11:12847,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,65
|Açılış
|: 847,36
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|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:12
|EDATA
|22,10
|9.186.998
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ADESE
|0,71
|51.353.308
|% 9,23
|
|ALGYO
|32,00
|41.452.871
|% 8,62
|
|SANEL
|8,13
|2.919.317
|% 8,40
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,90
|1.370.978.917
|% -1,47
|
|EREGL
|31,50
|800.088.953
|% 1,09
|
|KRDMD
|11,52
|522.210.141
|% 1,77
|
|ASELS
|21,40
|394.985.446
|% 4,19
|
|SASA
|47,20
|306.216.970
|% 1,94
|
|ADESE
|0,71
|51.353.308
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,00
|123.497.361
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,64
|204.984.330
|% -0,82
|
|THYAO
|26,90
|1.370.978.917
|% -1,47
|
|KRDMD
|11,52
|522.210.141
|% 1,77
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8100
|13,8345
|% 0,28
|
|Euro
|15,4532
|15,5468
|% -0,53
|
|Sterlin
|18,5033
|18,5961
|% 0,30
|
|Frank
|14,9402
|15,0302
|% 0,63
|
|Riyal
|3,6908
|3,7093
|% 0,66
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|7,35
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,62
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|98,39
|98,39
|4,27
|