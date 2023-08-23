***GRSEL* *PKART* *TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.08.2023 18:32
***GRSEL******PKART******TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRSEL, PKART, TDGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRSEL.E, PKART.E ve TDGYO.E payları 24/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188801
BIST
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17:337.567
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -34,91
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3325,7556
En Yüksek
|Değişim
|: -5,27%
|| -1,4337
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3328,0866
En Yüksek
|Değişim
|: -4,88%
|| -1,4397
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:331.587,26
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,97
|Açılış
|: 1.587,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:31
|GARAN
|54,45
|6.863.437.213
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|288,60
|2.584.596.170
|% -12,01
|
|INGRM
|697,50
|231.988.785
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.227.451.315
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.623.755
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.593.267
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.499.454.428
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,26
|13.582.971.033
|% 8,76
|
|THYAO
|234,80
|12.631.478.879
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,42
|11.496.585.296
|% 9,98
|
|KLSER
|115,00
|10.628.151.300
|% -9,73
|
|YKBNK
|16,91
|14.499.454.428
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,26
|13.582.971.033
|% 8,76
|
|EKGYO
|8,52
|5.142.376.937
|% -5,12
|
|SKBNK
|4,15
|2.183.033.241
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,42
|11.496.585.296
|% 9,98
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7224
|25,7849
|% -5,17
|
|Euro
|27,9545
|28,0319
|% -5,06
|
|Sterlin
|32,3655
|32,5278
|% -6,12
|
|Frank
|29,0022
|29,1769
|% -5,96
|
|Riyal
|6,8230
|6,8572
|% -5,56
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.587
|1.587
|-87,07
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.744
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.389
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,04
|-1,22
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-0,33
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
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17:46XU100
Endeks 7, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 207, 705.00 milyon TL de
-
17:46UFUK
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 78.55 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 978 adet işlem
-
17:45KONYA
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 5, 670.00 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 834 adet işlem
-
17:44GRTRK
Yüzde -9.36 oranında düşüşle 38.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 999 adet işlem
-
17:42KOZAA
Yüzde 5.95 oranında artışla 57.90 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 125, 051 adet işlem