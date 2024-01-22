***GRTRK* *RALYH*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRTRK******RALYH*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RALYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSirketimizin %49 oranında iştiraki olan Ral Enerji A.Ş.'nin mevcut 260.000.000 TL olan sermayesinin 15.000.000 nakit arttırımla 275.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye arttırımı işlemi 19.01.2024 tarihinde tescil edilmiştirKamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242037BIST