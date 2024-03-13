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***GRTRK* *RALYH*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2024 16:00
***GRTRK* *RALYH*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRTRK******RALYH*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2024 tarihli kararı uyarınca, savunma sanayi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında yatırım yapılmasına bu doğrultuda Şirketimiz Grainturk Tarım A.Ş.‘nin %50 oranında ve yenilenebilir enerji ile gayrimenkul yatırım projelerimizde güvenilir iş ortağımız olan Ral Yatırım Holding A.Ş.‘nin %50 oranında ortağı olduğu 50 Milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kurulacak yeni Şirket'in faaliyetleri Hatay ili Kırıkhan ilçesinde, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Grainturk Tarım A.Ş.‘nin bağlı ortaklığı Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.‘ne ait olan 76 dönümlük arazi üzerinde olacaktır. Söz konusu arazi 12.03.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Endüstri Bölgeleri Kanununun üçüncü maddesi gereğince Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alana yakın konumda olması sebebiyle, yatırım yaptığımız sektör bakımından önemli bir potansiyel arz etmektedir.
Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır. Şirketin kurulmasına ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyuna açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258467


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