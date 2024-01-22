***GRTRK* *RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRTRK******RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GRTRK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51 bağlı ortaklığı olan Ral Enerji A.Ş.'nin mevcut 260.000.000 TL olan sermayesinin 15.000.000 TL nakit artırımla 275.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 19.01.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242035BIST