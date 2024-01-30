***GRTRK* *RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRTRK******RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GRTRK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortağı RAL ENERJİ A.Ş. nin mevcut güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının yanında elektrik piyasasında tedarikçi olmak için 22.01.2024 tarihinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) lisans başvurusunda bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nun 25.01.2024 tarih ve 12373-5 sayılı kararıyla, Şirketimize ETS/12373-5/06087 Lisans numarasıyla 20 yıl süreli Elektrik Tedarik Lisansı verilmiştir. İlgili lisansın alınması ile birlikte, elektriğin toptan ve/veya perakende alınması ve satılması, ticareti, ithalatı, ihracatı ve diğer ticari faaliyetleri konusunda Şirketimiz lisanslı olarak faaliyet gösterecektir. Bununla birlikte, yeşil enerji alanında, yenilenebilir enerjilerinin de alınması, satılması, ticareti ile ithalat ve ihracatının yapılması planlanmaktadır. Şirketimiz bu sayede ülkemiz karbon ayak izinin düşürülmesine katkıda bulunacak ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni adımlar atmış olacaktır. Gelişmeler konusunda ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243800BIST