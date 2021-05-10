***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 0 0 2.713 0 -286 0 0 0 0 0 0 146.553 1.683 56.997 257.660 0 257.660TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye50.000 0 0 2.713 0 -286 0 0 0 0 0 0 146.553 1.683 56.997 257.660 0 257.660Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.239 10.239 0 10.239Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.997 0 -56.997 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.997 0 -56.997 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 0 2.713 0 -286 0 0 0 0 0 0 203.550 1.683 10.239 267.899 0 267.899Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler240.000 0 0 0 0 -531 0 0 0 0 0 0 16.332 1.683 46.913 304.397 0 304.397TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye240.000 0 0 0 0 -531 0 0 0 0 0 0 16.332 1.683 46.913 304.397 0 304.397Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.981 17.981 0 17.981Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.913 0 -46.913 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.913 0 -46.913 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler240.000 0 0 0 0 -531 0 0 0 0 0 0 63.245 1.683 17.981 322.378 0 322.378Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.143.163 477.105 3.620.268 3.148.677 491.080 3.639.757GARANTİ VE KEFALETLER1 3.143.163 477.105 3.620.268 3.148.677 491.080 3.639.757Teminat Mektupları3.143.163 476.225 3.619.388 3.148.677 489.459 3.638.136Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler48.942 0 48.942 45.349 0 45.349Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler19.031 0 19.031 18.808 0 18.808Diğer Teminat Mektupları3.075.190 476.225 3.551.415 3.084.520 489.459 3.573.979Banka Kredileri0 880 880 0 1.621 1.621İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 880 880 0 1.621 1.621Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER8.588.607 2.922.365 11.510.972 7.820.309 2.582.737 10.403.046EMANET KIYMETLER7.088 0 7.088 9.041 0 9.041Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler7.088 0 7.088 9.041 0 9.041Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER705.511 48.771 754.282 669.760 42.999 712.759Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri65.104 40.327 105.431 65.122 35.554 100.676Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul204.670 0 204.670 205.420 0 205.420Diğer Rehinli Kıymetler435.737 8.444 444.181 399.218 7.445 406.663Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER7.876.008 2.873.594 10.749.602 7.141.508 2.539.738 9.681.246BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI11.731.770 3.399.470 15.131.240 10.968.986 3.073.817 14.042.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı16.090 5.592Alınan Faizler18.844 6.121Ödenen Faizler-2.624 -552Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar10.299 8.986Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar738 -31Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.648 -2.308Ödenen Vergiler-4.022 -3.918Diğer-4.497 -2.706Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-33.648 -39.078Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.134 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-39.766 -44.322Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.923 -2.531Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-6.125 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.300 7.775Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-17.558 -33.486YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları0 0İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-580 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-580 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.593 272Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-15.545 -33.214Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar47.120 37.562Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar31.575 4.348Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)17.981 10.239DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.981 10.239Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.295 30.965 34.260 2.065 46.580 48.645Nakit ve Nakit Benzerleri1.778 29.831 31.609 548 46.580 47.128Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 1.780 83 1.863 588 37 625Bankalar4 65 29.748 29.813 32 46.543 46.575Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-67 0 -67 -72 0 -72Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 1.517 1.134 2.651 1.517 0 1.517Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar0 1.134 1.134 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)353.269 159.003 512.272 347.970 124.929 472.899Krediler5 353.356 159.330 512.686 348.145 125.282 473.427Kiralama İşlemlerinden Alacaklar10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-87 -327 -414 -175 -353 -528SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 236 0 236 236 0 236Satış Amaçlı236 236 236 0 236Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)2.279 19 2.298 1.221 30 1.251MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)164 0 164 170 0 170Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer164 164 170 0 170YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 1.239 0 1.239 1.272 0 1.272DİĞER AKTİFLER (Net)15 11.903 28 11.931 8.529 0 8.529VARLIKLAR TOPLAMI372.385 190.015 562.400 361.463 171.539 533.002YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER3 0 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 6.125 0 6.125İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR36.223 179.040 215.263 40.045 162.075 202.120Müstakrizlerin Fonları36.223 179.040 215.263 40.045 162.075 202.120Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 1.777 13 1.790 675 26 701KARŞILIKLAR7 6.140 0 6.140 5.824 0 5.824Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.901 0 1.901 1.770 0 1.770Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.239 0 4.239 4.054 0 4.054CARİ VERGİ BORCU8 5.446 0 5.446 5.099 0 5.099ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4 11.383 0 11.383 8.736 0 8.736ÖZKAYNAKLAR11 322.378 0 322.378 304.397 0 304.397Ödenmiş Sermaye240.000 0 240.000 240.000 0 240.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-531 0 -531 -531 0 -531Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri63.245 0 63.245 16.332 0 16.332Yasal Yedekler14.227 0 14.227 11.882 0 11.882Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler49.018 0 49.018 4.450 0 4.450Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar19.664 0 19.664 48.596 0 48.596Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.683 0 1.683 1.683 0 1.683Dönem Net Kâr veya Zararı17.981 0 17.981 46.913 0 46.913Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI383.347 179.053 562.400 370.901 162.101 533.002Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 19.189 8.859Kredilerden Alınan Faizler19.116 6.142Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler4 1Bankalardan Alınan Faizler19 2.711Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler50 5Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri0 0FAİZ GİDERLERİ (-)2 -3.113 -576Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-114 0Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-117 -135Diğer Faiz Giderleri12 -2.882 -441NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.076 8.283NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ10.055 8.772Alınan Ücret ve Komisyonlar10.299 8.986Gayri Nakdi Kredilerden10.266 8.950Diğer33 36Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-244 -214Gayri Nakdi Kredilere-39 -41Diğer-205 -173TEMETTÜ GELİRLERİ3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 306 171Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)306 171DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 493 370FAALİYET BRÜT KÂRI26.930 17.596BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -134 -598DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-84 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.634 -2.389DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -1.695 -1.597NET FAALİYET KARI (ZARARI)22.383 13.012BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 22.383 13.012SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -4.402 -2.773Cari Vergi Karşılığı-4.369 -2.928Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-130 -1Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi97 156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 17.981 10.239DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 17.981 10.239Grubun Karı (Zararı)17.981 10.239Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/ Zarar 0,07490000 0,20480000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936011BIST