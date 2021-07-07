***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2021 17:21
***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ANKARA ŞUBESİ BANKA KOÇ KULELERİ SÖĞÜTÖZÜ MAH.SÖĞÜTÖZÜ CAD.NO:2 A BLOK K.11 O.34 ÇANKAYA ANKARA EMEL KORKUT 0-312-3862224 0-312-3862229 23.05.2018
İZMİR ŞUBESİ BANKA ÇINARLI MAHALLESİ OZAN ABAY CAD. EGEPERLA BLOK NO:10 İÇ KAPI NO:164 KONAK /İZMİR ALTUĞ GÜVEN 0-232-5030358 0-232-5038944 06.07.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947834
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0697
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05502,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,07
|Açılış
|: 502,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.799.179
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.522.059
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.298.017
|% 9,85
|
|BASCM
|12,35
|211.239
|% 9,10
|
|DENGE
|1,30
|1.305.922
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.809.894
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.735.540
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.371.817
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.817.450
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.231.789
|% -9,86
|
|GARAN
|8,57
|886.561.869
|% -1,83
|
|THYAO
|13,68
|731.800.739
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|553.774.039
|% -0,98
|
|PETKM
|5,35
|476.217.999
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,25
|404.139.484
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|404.139.484
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|275.633.368
|% -1,58
|
|GARAN
|8,57
|886.561.869
|% -1,83
|
|PETKM
|5,35
|476.217.999
|% -0,19
|
|PEKGY
|1,22
|99.234.440
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6899
|8,6945
|% 0,11
|
|Euro
|10,3115
|10,3248
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,9209
|11,9807
|% -0,26
|
|Frank
|2,3091
|2,3207
|% 0,01
|
|Riyal
|502,7990
|502,8920
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO