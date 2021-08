***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GSD HOLDİNG A.Ş. 239.999.937,60 TRY 100,00GSD FAKTORİNG A.Ş. 4,80 TRY 0,00GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4,80 TRY 0,00MEHMET TURGUT YILMAZ 4,80 TRY 0,00MTY DELTA DENİZCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş 4,80 TRY 0,00CANO MARITİME LTD 4,80 TRY 0,00NECO MARİTİME LTD 4,80 TRY 0,00DODO MARİTİME LTD 4,80 TRY 0,00ZEYNO MARİTİME LTD 4,80 TRY 0,00LENA MARİTİME LTD 4,80 TRY 0,00HAKO MARİTİME LTD 4,80 TRY 0,00NEJAT MARİTİME LTD 4,80 TRY 0,00MİLA MARİTİME LTD 4,80 TRY 0,00NEHİR MARİTİME LTD. 4,80 TRY 0,00TOPLAM 240000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960751BIST