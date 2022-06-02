***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AKGÜN TÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı GSD Holding A.Ş. YK Başk.Vekili/Genel Müdür, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk.Vekili, GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk. Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi,Cano Maritime Limited YK Üyesi, Dodo Maritime Limited YK Üyesi, Hako Maritime Limited YK Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK Üyesi, Neco Maritime Limited YK Üyesi,Mila Maritime Ltd.YK Üyesi,Nejat Maritime Ltd.YK Üyesi,Nehir Maritime Ltd. YK Üyesi,İSMAİL SÜHAN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi GSD Holding A.Ş. YK Üyesi,GSD Holding Aday Gösterme Komite Üyesi/Ücret Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu ÜyesiCEZMİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi Başkanı GSD Holding A.Ş. YK Üyesi, GSD Faktoring A.Ş.YK Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süreli Müt.Kur.Üyesi, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. YK Üyesi/Genel MüdürENGİN KAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür/Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET SEDAT ÖZKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı Yönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi SS Riva Konakları Konut Yapı Koop.Denetim Kurulu Üyesi,Mehmet Sedat Özkanlı YMM Bürosu Şirket Sahibi, GSD Holding A.Ş. Bağımsız YK Üyesi, GSD Holding A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, GSD Holding A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAKGÜN TÜRER Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı GSD Holding A.Ş. YK Başk.Vekili/Genel Müdür, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk.Vekili, GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk. Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi,Cano Maritime Limited YK Üyesi, Dodo Maritime Limited YK Üyesi, Hako Maritime Limited YK Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK Üyesi, Neco Maritime Limited YK Üyesi,Mila Maritime Ltd.YK Üyesi,Nejat Maritime Ltd.YK Üyesi,Nehir Maritime Ltd. YK Üyesi,ENGİN KAM Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür