***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.04.2024 16:30
***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSMAİL SÜHAN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi GSD Holding A.Ş. YK Üyesi,GSD Holding Aday Gösterme Komite Üyesi/Ücret Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Üyesi
CEZMİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi Başkanı GSD Holding A.Ş. YK Üyesi, GSD Faktoring A.Ş.YK Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süreli Müt.Kur.Üyesi, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. YK Üyesi/Genel Müdür
ENGİN KAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi GSD Holding A.Ş. YK Başk.Vekili/Genel Müdür, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk.Vekili,
MEHMET SEDAT ÖZKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı Yönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi SS Riva Konakları Konut Yapı Koop.Denetim Kurulu Üyesi,Mehmet Sedat Özkanlı YMM Bürosu Şirket Sahibi, GSD Holding A.Ş. Bağımsız YK Üyesi, GSD Holding A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, GSD Holding A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı GSD Faktoring A.Ş. Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENGİN KAM Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı GSD Faktoring A.Ş. Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265727
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