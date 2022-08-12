***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.08.2022 18:13
***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
Karar Sayısı
2022/40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055139
BIST
17:582.861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,95
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5817,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5818,4165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1161
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:581.034,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.034,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TKNSA
|9,57
|302.105.084
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.225.609
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.009.534
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|56.361.487
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|78.948.027
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|21.871.956
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|120.950.945
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,73
|64.147.824
|% -6,99
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|THYAO
|62,30
|5.968.445.539
|% 1,47
|
|AKBNK
|9,99
|2.424.559.003
|% -0,79
|
|YKBNK
|5,47
|2.332.918.702
|% -2,67
|
|SISE
|24,04
|1.884.450.486
|% -0,83
|
|SAHOL
|23,68
|1.842.032.332
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,47
|2.332.918.702
|% -2,67
|
|EKGYO
|3,54
|1.314.868.002
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.269.577.763
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.173.805.936
|% 3,58
|
|AKBNK
|9,99
|2.424.559.003
|% -0,79
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9470
|17,9559
|% 0,10
|
|Euro
|18,3982
|18,4093
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,6666
|21,7753
|% -0,77
|
|Frank
|18,9174
|19,0313
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% -0,01
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|3,62
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.931
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.377
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,50
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,09
|
|B. Petrol
|97,87
|97,87
|-1,73
|
Seans Raporu
17:56
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17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
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17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem