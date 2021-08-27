***GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
27.08.2021 15:44
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GSDDE
İlgili Şirket Ünvanı GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 52.180.855,64
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 97.819.144,36
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 176.418,174
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 02.09.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 03.09.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ENG-GSDDE.pdf
EK: 2 TR-GSDDE.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960786
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9174
En Düşük
9,8241
18:05487,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3781
|8,3865
|% 0,52
|
|Euro
|9,8888
|9,9019
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5457
|% 0,35
|
|Frank
|9,0969
|9,1517
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2260
|2,2371
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-6,59
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|72,12
|72,12
|0,42
|