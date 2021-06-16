***GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.06.2021 19:02
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adları belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
SAMİ MURAT DERELİ
21177670
PINAR DERELİ
22430321
Tedbirin uygulanacağı son tarih
19/07/2021
'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942726
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0408
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
18:0510,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0594
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
18:05509,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,29
|Açılış
|: 509,18
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5114
|8,5166
|% -0,48
|
|Euro
|10,3157
|10,3229
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9743
|12,0344
|% -0,35
|
|Frank
|9,4341
|9,4910
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2636
|2,2749
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|0,85
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
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17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem