***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:07
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822516
BIST
12:52105.053
En Yüksek
|Değişim
|: -4,86%
|| -5.365,62
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:526,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,2470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2560
En Düşük
6,1998
12:526,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0849
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
12:52327,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,08
|Açılış
|: 327,30
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,20
|11.247.043
|% 13,26
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,74
|18.044.663
|% 10,65
|
|OYLUM
|3,00
|5.508.402
|% 5,63
|
|AKSEN
|3,69
|11.561.173
|% 5,13
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,49
|21.456.842
|% -12,87
|
|THYAO
|11,38
|676.872.844
|% -6,34
|
|ASELS
|27,04
|498.059.885
|% -3,36
|
|GARAN
|9,49
|168.282.047
|% -6,87
|
|PETKM
|3,58
|129.993.156
|% -4,28
|
|YKBNK
|2,29
|123.785.100
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|119.830.869
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|101.031.362
|% -6,20
|
|THYAO
|11,38
|676.872.844
|% -6,34
|
|ODAS
|1,93
|104.847.009
|% -5,39
|
|YKBNK
|2,29
|123.785.100
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0519
|8,0923
|% 1,02
|
|Frank
|6,4621
|6,5010
|% 1,42
|
|Riyal
|1,6619
|1,6703
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-8,72
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.167
|2.221
|2,17
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|1,05
|
|Çeyrek
|525
|537
|0,52
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,25
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|-2,06
|