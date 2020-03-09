***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 10:38
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825271
BIST
10:50105.422
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -4.178,81
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
10:506,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:507,0112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1269
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:50331,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,82
|Açılış
|: 331,22
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,80
|7.680.245
|% 7,34
|
|DEVA
|10,30
|59.458.833
|% 6,96
|
|YESIL
|14,80
|5.917.675
|% 5,26
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|5.199.153
|% -14,93
|
|IZMDC
|9,25
|198.158
|% -9,76
|
|ARSAN
|4,51
|2.686.242
|% -9,44
|
|BURCE
|7,15
|1.396.623
|% -9,26
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,63
|255.995.140
|% -4,58
|
|ASELS
|28,64
|180.477.377
|% -4,02
|
|GARAN
|9,56
|86.215.576
|% -4,69
|
|PETKM
|3,43
|71.960.104
|% -3,11
|
|ODAS
|1,99
|66.087.813
|% -3,86
|
|IHLGM
|1,31
|57.496.069
|% 0,77
|
|ODAS
|1,99
|66.087.813
|% -3,86
|
|KARSN
|1,80
|50.076.218
|% -2,70
|
|YKBNK
|2,30
|62.269.922
|% -5,35
|
|EKGYO
|1,39
|35.078.892
|% -3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0723
|8,1128
|% 2,05
|
|Frank
|6,6239
|6,6638
|% 2,57
|
|Riyal
|1,6302
|1,6384
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|4,23
|
|Altın Gr.
|332
|332
|4,54
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|-11,39
|