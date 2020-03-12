GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9257
|7,9655
|% -0,17
|Frank
|6,6285
|6,6685
|% 0,52
|Riyal
|1,6733
|1,6816
|% 1,41
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|-47,70
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,54
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|Gümüş.Ons
|15,94
|15,96
|-0,80
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
Seans Raporu
- 17:59HUBVC Yüzde -20.00 oranında düşüşle 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 426, 964 adet işlem
- 17:58KARSN Yüzde -14.29 oranında düşüşle 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 025, 690 adet işlem
- 17:57DMSAS Yüzde -15.71 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 056 adet işlem
- 17:56SANFM Yüzde -12.18 oranında düşüşle 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 825 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, KOZAL