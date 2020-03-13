***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:27
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828358
BIST
15:1698.160
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 4.520,66
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.308
En Düşük
91.644
15:166,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,2840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:167,0202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:16321,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,73
|Açılış
|: 321,09
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|8.372.755
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.991.585
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|77.413.620
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|5.835.766
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,18
|5.223.359
|% -13,38
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|SELEC
|7,35
|55.624.859
|% -9,93
|
|THYAO
|9,25
|786.603.111
|% 9,08
|
|ASELS
|25,78
|778.461.832
|% 5,83
|
|GARAN
|9,30
|431.104.167
|% 6,41
|
|EREGL
|8,44
|266.473.860
|% 3,56
|
|KRDMD
|2,14
|246.182.555
|% 7,00
|
|ODAS
|1,40
|237.433.757
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,96
|127.161.337
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,14
|246.182.555
|% 7,00
|
|EKGYO
|1,21
|124.548.515
|% 5,22
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8398
|7,8791
|% -0,90
|
|Frank
|6,5977
|6,6375
|% -0,98
|
|Riyal
|1,6689
|1,6773
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,03
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|
|Tam
|2.112
|2.165
|-3,10
|
|Yarım
|1.021
|1.047
|-1,50
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|1,92
|
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