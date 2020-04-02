***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:37
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834100
BIST
11:2989.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 263,18
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:296,6671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0353
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:297,3066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0514
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:29342,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,66
|Açılış
|: 342,50
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|2.779.822
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,51
|655.218
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|2.911.271
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ESCOM
|2,57
|17.072.277
|% -8,54
|
|SEKUR
|4,12
|446.328
|% -8,44
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|SASA
|7,89
|255.483.195
|% -0,13
|
|GARAN
|7,85
|168.224.548
|% 0,13
|
|PGSUS
|34,38
|135.068.960
|% -4,13
|
|ASELS
|23,04
|133.109.247
|% 0,70
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,02
|57.120.916
|% -4,67
|
|GSRAY
|2,37
|113.524.852
|% -2,87
|
|ODAS
|1,39
|60.272.308
|% -0,71
|
|KRDMD
|1,96
|77.075.983
|% -2,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2769
|8,3184
|% 0,14
|
|Frank
|6,8909
|6,9324
|% -0,35
|
|Riyal
|1,7734
|1,7823
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.592
|0,05
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,36
|27,36
|2,62
|