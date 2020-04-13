***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2020 10:00
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837360
BIST
10:5996.465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,88
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.566
En Düşük
95.019
10:596,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0735
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
10:597,4098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0946
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
10:59368,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 5,44
|Açılış
|: 368,93
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.139.850
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.660.755
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.089.270
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ETYAT
|1,28
|1.616.390
|% -9,86
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|PRZMA
|4,51
|1.256.242
|% -6,63
|
|IZTAR
|2,85
|64.555
|% -6,25
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|THYAO
|10,10
|474.318.874
|% 3,06
|
|PGSUS
|55,05
|389.995.611
|% 8,05
|
|GARAN
|8,53
|265.699.097
|% -1,16
|
|ASELS
|25,04
|111.107.183
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,48
|98.116.644
|% 4,19
|
|CEMAS
|0,98
|51.863.014
|% 4,26
|
|THYAO
|10,10
|474.318.874
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,03
|95.429.729
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,63
|26.481.892
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,60
|23.113.292
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4559
|8,4984
|% 1,69
|
|Frank
|7,0023
|7,0445
|% 1,39
|
|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,29
|
|Altın Gr.
|368
|369
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.358
|2.414
|33,80
|
|Tam
|2.424
|2.484
|38,60
|
|Yarım
|1.179
|1.209
|16,90
|
|Çeyrek
|591
|605
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,01
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