***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:51
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841673
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9922
En Düşük
6,9826
18:057,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6652
En Düşük
7,6365
18:05376,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,33
|Açılış
|: 376,60
|
|Önceki Kapanış
|: 379,16
|
380,10
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|HUBVC
|21,74
|297.267.022
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7566
|8,8005
|% -0,20
|
|Frank
|7,2244
|7,2679
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-10,34
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.474
|-13,10
|
|Tam
|2.477
|2.534
|-13,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|-6,50
|
|Çeyrek
|605
|620
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,87
|26,87
|0,39
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