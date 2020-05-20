GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3004
|8,3420
|% 0,35
|Frank
|6,9999
|7,0420
|% 0,83
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,71
|Altın Gr.
|382
|382
|2,17
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,00
|Tam
|2.532
|2.572
|10,30
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,00
|Çeyrek
|618
|629
|2,50
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,14
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|B. Petrol
|34,99
|34,99
|0,34
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem