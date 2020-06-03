***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 10:01
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848683
BIST
10:31108.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 872,37
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.704
10:316,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:317,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5508
En Düşük
7,4561
10:31371,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 372,12
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|2.805.639
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|11.567.315
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.773.445
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|DITAS
|16,16
|287.194
|% -6,91
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,26
|485.023.517
|% 2,48
|
|ASELS
|31,94
|337.496.006
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,74
|218.411.594
|% 1,75
|
|THYAO
|12,60
|130.162.956
|% -0,08
|
|AKBNK
|5,86
|125.800.288
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,74
|218.411.594
|% 1,75
|
|GARAN
|8,26
|485.023.517
|% 2,48
|
|IHLGM
|1,33
|52.826.266
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,45
|74.434.687
|% 1,24
|
|ADESE
|1,72
|49.653.177
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4310
|8,4732
|% 0,59
|
|Frank
|6,9558
|6,9977
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7831
|1,7920
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-4,98
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|-12,60
|
|Tam
|2.483
|2.507
|-12,70
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-6,30
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|0,66
|