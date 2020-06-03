***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 10:45
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848701
BIST
11:59108.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 752,26
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
11:596,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7465
En Düşük
6,6727
11:597,5647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5717
En Düşük
7,4561
11:59372,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,17
|Açılış
|: 372,30
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|63.065.826
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.219.074
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|RTALB
|18,92
|12.279.710
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.001.052
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|IDGYO
|4,69
|5.430.325
|% -6,20
|
|GARAN
|8,25
|790.594.328
|% 2,36
|
|ASELS
|32,08
|530.908.952
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,72
|384.910.605
|% 0,58
|
|THYAO
|12,60
|315.564.928
|% -0,08
|
|AKBNK
|5,85
|244.479.291
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|384.910.605
|% 0,58
|
|GARAN
|8,25
|790.594.328
|% 2,36
|
|ADESE
|1,71
|129.769.845
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,31
|87.558.097
|% 0,77
|
|KARSN
|1,86
|122.335.021
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4514
|8,4938
|% 0,83
|
|Frank
|6,9743
|7,0163
|% 0,63
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-9,27
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.511
|-40,00
|
|Tam
|2.482
|2.514
|-5,90
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-6,70
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,96
|39,96
|0,39
|