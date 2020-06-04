***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2020 10:03
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848955
BIST
12:03109.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 429,71
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
12:036,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:037,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:03371,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,37
|Açılış
|: 371,32
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,32
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|140.065.547
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.922.517
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|32.918.178
|% -9,95
|
|THYAO
|12,66
|529.408.776
|% 1,04
|
|PETKM
|3,76
|480.771.513
|% 2,45
|
|GARAN
|8,20
|409.386.413
|% -0,24
|
|ASELS
|31,46
|251.491.641
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,51
|232.369.821
|% 4,46
|
|PETKM
|3,76
|480.771.513
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,64
|189.176.531
|% -1,20
|
|TSKB
|1,17
|103.969.272
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,32
|107.721.533
|% 3,13
|
|GSRAY
|3,51
|232.369.821
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4424
|8,4847
|% -0,07
|
|Frank
|7,0129
|7,0552
|% 0,43
|
|Riyal
|1,7964
|1,8054
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,97
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.508
|-5,00
|
|Tam
|2.480
|2.511
|13,70
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|6,70
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-0,29
|