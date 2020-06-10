GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.453.563
|% 9,97
|DOAS
|12,15
|61.293.180
|% 9,95
|AYCES
|37,80
|3.359.052
|% 9,95
|GLRYH
|10,73
|1.209.732
|% 9,94
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,28
|Frank
|7,1456
|7,1887
|% 0,39
|Riyal
|1,8039
|1,8129
|% -0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|375
|375
|0,90
|Cumhuriyet
|2.432
|2.460
|4,10
|Tam
|2.503
|2.528
|0,50
|Yarım
|1.222
|1.232
|2,10
|Çeyrek
|611
|617
|1,00
Seans Raporu
- 11:47XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 840, 76 artarak (% 0.66 ) 128, 125
- 11:47 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLGM, ISGYO
- 11:47XU100 Endeks 110, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 5, 840.00 milyon TL de
- 11:47ALYAG Yüzde 5.22 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 444 adet işlem
- 11:46ISGYO Yüzde 7.69 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 805, 357 adet işlem