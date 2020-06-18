***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2020 11:51
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851770
BIST
12:03112.223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.283,40
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.479
En Düşük
111.117
12:036,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8606
En Düşük
6,8330
12:037,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7270
En Düşük
7,6835
12:03382,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,06
|Açılış
|: 382,09
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,56
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.286.950
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|165.171.968
|% 9,97
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|DAGI
|5,24
|3.945.322
|% 9,85
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,62
|2.342.359
|% -6,00
|
|GSDDE
|4,32
|1.080.840
|% -4,85
|
|MNDRS
|3,21
|11.006.237
|% -3,89
|
|BALAT
|2,16
|37.502
|% -3,57
|
|TCELL
|16,17
|1.054.033.141
|% 9,55
|
|TTKOM
|8,07
|513.411.257
|% 4,94
|
|EKGYO
|1,90
|248.319.832
|% 0,00
|
|THYAO
|12,53
|169.228.978
|% 0,72
|
|TSPOR
|8,05
|165.171.968
|% 9,97
|
|IHLGM
|1,61
|140.052.172
|% 4,55
|
|ODAS
|2,15
|86.099.852
|% 0,94
|
|ADESE
|1,78
|32.427.787
|% 0,56
|
|HLGYO
|2,06
|36.161.812
|% 0,98
|
|POLHO
|3,07
|49.214.950
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5553
|8,5982
|% -0,14
|
|Frank
|7,1934
|7,2368
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,52
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.568
|7,00
|
|Tam
|2.546
|2.559
|8,10
|
|Yarım
|1.241
|1.251
|3,90
|
|Çeyrek
|622
|626
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|0,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:15TCELL
Yüzde 9.55 oranında artışla 16.17 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 193, 001 adet işlem
-
12:14DAGI
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 753, 054 adet işlem
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, EREGL
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1281, 2 artarak (% 1.24 ) 104, 250
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, SERVE, UZERB, EGCYO, EGCEY, TRGYO