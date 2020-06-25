***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:01
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852769
BIST
11:23114.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 123,36
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:236,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:237,7118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:23389,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 389,11
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,30
|84.949.162
|% 9,19
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|ULAS
|5,33
|10.636.248
|% 6,81
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|39.077.905
|% -9,83
|
|GUSGR
|4,40
|555.814.883
|% -6,38
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,40
|555.814.883
|% -6,38
|
|HALKB
|6,34
|462.784.919
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,08
|457.424.684
|% -1,91
|
|GARAN
|8,23
|405.506.410
|% 0,49
|
|VAKBN
|5,15
|372.883.036
|% 1,38
|
|IEYHO
|0,90
|181.668.793
|% 1,12
|
|CEMAS
|1,49
|303.065.446
|% 4,20
|
|KRDMD
|3,08
|457.424.684
|% -1,91
|
|GUSGR
|4,40
|555.814.883
|% -6,38
|
|EKGYO
|1,90
|211.673.399
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5106
|8,5533
|% 0,30
|
|Frank
|7,2054
|7,2488
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,26
|
|Altın Gr.
|389
|390
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.542
|5,70
|
|Tam
|2.595
|2.608
|7,80
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,92
|39,92
|-0,39
|