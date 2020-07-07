***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 10:01
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855504
BIST
11:17119.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 843,55
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.411
En Düşük
118.398
11:176,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:177,7492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0172
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:17392,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,95
|Açılış
|: 392,80
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.050.703
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.316.480
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|37.619.173
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|181.444.499
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|225.339.887
|% -9,78
|
|ULAS
|5,09
|2.318.679
|% -4,86
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|RTALB
|30,08
|17.136.238
|% -4,57
|
|KRDMA
|4,36
|4.781.341
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,21
|1.043.611.261
|% 3,27
|
|ODAS
|3,00
|512.596.167
|% 5,63
|
|GARAN
|8,39
|397.188.344
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,97
|320.850.249
|% 0,90
|
|AKBNK
|6,11
|270.136.434
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,21
|1.043.611.261
|% 3,27
|
|ODAS
|3,00
|512.596.167
|% 5,63
|
|IHLGM
|1,93
|235.282.106
|% 4,89
|
|DOHOL
|2,35
|254.598.619
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,84
|157.307.135
|% 5,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5465
|8,5893
|% 0,02
|
|Frank
|7,2525
|7,2962
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,58
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.567
|-4,00
|
|Tam
|2.622
|2.634
|-4,10
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|-2,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,40
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