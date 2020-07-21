***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:37
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860955
BIST
17:25117.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -1.491,13
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:256,8478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:257,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:25404,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,26
|Açılış
|: 404,95
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|18.223.102
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.139.687
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.841.286
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|7.744.014
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|94.912.684
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|115.596.865
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|129.741.068
|% -9,99
|
|RAYSG
|6,05
|8.561.285
|% -8,47
|
|EDIP
|2,72
|32.553.006
|% -8,42
|
|GARAN
|7,92
|1.962.674.276
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,23
|956.460.508
|% -3,04
|
|AFYON
|4,54
|852.289.298
|% 5,09
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|TCELL
|16,33
|748.025.638
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,23
|956.460.508
|% -3,04
|
|ADESE
|2,44
|730.993.858
|% -2,79
|
|GARAN
|7,92
|1.962.674.276
|% 0,25
|
|GSDHO
|2,28
|566.923.525
|% 1,79
|
|TSKB
|1,25
|295.779.275
|% -1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6802
|8,7237
|% 0,29
|
|Frank
|7,2651
|7,3089
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8190
|1,8281
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,48
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.650
|26,50
|
|Tam
|2.707
|2.719
|27,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,52
|
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