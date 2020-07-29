***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:04
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862969
BIST
11:191.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:196,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9593
En Düşük
6,9132
11:198,1978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0623
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:19437,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,98
|Açılış
|: 437,85
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.185.637
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|21.792.595
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.343.730
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|KONYA
|550,60
|56.446.626
|% 9,99
|
|NIBAS
|16,73
|4.558.532
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,80
|883.151.400
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,22
|598.330.699
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,08
|430.981.519
|% 2,01
|
|GARAN
|7,36
|368.870.551
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,04
|305.487.718
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,22
|598.330.699
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|136.031.901
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|90.769.293
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|305.487.718
|% 0,33
|
|GUSGR
|6,08
|430.981.519
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9938
|9,0389
|% 0,64
|
|Frank
|7,5788
|7,6245
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8491
|1,8584
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,94
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.869
|2.905
|9,20
|
|Tam
|2.956
|2.987
|9,50
|
|Yarım
|1.435
|1.458
|4,60
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,30
|