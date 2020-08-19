***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 15:03
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869918
BIST
16:201.111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.111
En Düşük
1.099
16:207,3190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0541
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3037
16:208,7479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0571
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7225
16:20468,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,02
|Açılış
|: 468,37
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler16:20
|POLTK
|176,00
|213.931
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|ARMDA
|31,94
|21.135.648
|% 9,99
|
|EPLAS
|15,96
|132.130
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.616.476
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,12
|734.797
|% -7,82
|
|EKGYO
|2,03
|1.291.012.577
|% 4,64
|
|SISE
|6,12
|967.735.596
|% 3,03
|
|GARAN
|7,24
|868.565.344
|% 1,54
|
|ASELS
|17,88
|661.380.479
|% 1,02
|
|GUSGR
|6,23
|619.123.042
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,03
|1.291.012.577
|% 4,64
|
|SISE
|6,12
|967.735.596
|% 3,03
|
|CEMAS
|1,63
|200.277.407
|% 1,87
|
|GARAN
|7,24
|868.565.344
|% 1,54
|
|MAKTK
|2,68
|300.364.763
|% 5,93
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3141
|7,3190
|% -0,73
|
|Euro
|8,7362
|8,7479
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,6449
|9,6933
|% -0,85
|
|Frank
|8,0406
|8,0890
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% -0,66
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|-8,98
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-19,00
|
|Tam
|3.115
|3.194
|-13,02
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-6,30
|
|Çeyrek
|755
|773
|-3,14
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,03
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|-0,48
|