***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:33
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919634
BIST
13:091.399
En Yüksek
|Değişim
|: -8,48%
|| -129,59
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:097,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 8,99%
|| 0,6483
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:099,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 9,30%
|| 0,7989
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
13:09437,58
En Yüksek
|Değişim
|: 8,09%
|| 32,75
|Açılış
|: 437,58
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:09
|TRILC
|31,32
|104.901.309
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,20
|11.149.788
|% 9,00
|
|ARSAN
|10,77
|58.211.558
|% 6,32
|
|BJKAS
|6,12
|289.231.596
|% 3,90
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|ISMEN
|15,57
|32.061.498
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|24.073.613
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|24.344.976
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,12
|5.577.820
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.661.013
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.097.459.764
|% -9,93
|
|FROTO
|212,70
|637.641.898
|% -6,87
|
|THYAO
|12,55
|562.331.003
|% -8,99
|
|SISE
|7,03
|473.307.312
|% -8,70
|
|PETKM
|5,45
|414.606.107
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.097.459.764
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|240.667.617
|% -8,57
|
|YKBNK
|2,40
|203.826.048
|% -9,43
|
|PETKM
|5,45
|414.606.107
|% -9,92
|
|SISE
|7,03
|473.307.312
|% -8,70
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8558
|7,8614
|% 8,99
|
|Euro
|9,3577
|9,3892
|% 9,30
|
|Sterlin
|10,8547
|10,9092
|% 8,84
|
|Frank
|8,4486
|8,4995
|% 9,27
|
|Riyal
|2,0884
|2,0989
|% 8,93
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-11,72
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,67
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,37
|
|B. Petrol
|64,40
|64,40
|-0,15
|