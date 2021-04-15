***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 10:47
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928362
BIST
12:581.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:588,0358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:589,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0446
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6315
12:58451,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,24
|Açılış
|: 451,48
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:56
|QUAGR
|26,48
|12.674.864
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.191.485
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,25
|2.823.251
|% 8,17
|
|TRGYO
|3,77
|195.673.312
|% 7,71
|
|SARKY
|16,09
|44.592.544
|% 7,12
|
|TUREX
|17,38
|491.213.997
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.359.353
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.304.508
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.437.480
|% -9,94
|
|GARAN
|7,41
|2.960.850.624
|% 6,01
|
|SASA
|47,44
|813.972.066
|% 1,93
|
|EREGL
|18,16
|755.969.223
|% 3,65
|
|KRDMD
|7,68
|585.448.201
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,22
|520.803.871
|% 3,26
|
|GARAN
|7,41
|2.960.850.624
|% 6,01
|
|YKBNK
|2,22
|520.803.871
|% 3,26
|
|TSKB
|1,36
|120.897.905
|% 2,26
|
|KRDMD
|7,68
|585.448.201
|% 3,78
|
|ODAS
|3,67
|283.371.938
|% 0,55
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0188
|8,0262
|% -0,55
|
|Euro
|9,6327
|9,6391
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0651
|11,1206
|% -0,11
|
|Frank
|8,6870
|8,7393
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1385
|2,1493
|% -0,26
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,46
|
|Altın Gr.
|451
|452
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-2,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,32
|
|Yarım
|1.440
|1.477
|-3,06
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|-0,32
|