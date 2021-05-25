***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 13:02
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937675
BIST
15:501.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.445
15:508,4301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4353
En Düşük
8,3771
15:5010,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0858
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3401
En Düşük
10,2454
15:50510,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,68
|Açılış
|: 510,05
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,43
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SAYAS
|30,80
|57.951.348
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|13.804.211
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.097.725
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.976.298
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|980.507
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.252.603
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.657.675
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.390.351
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.509.873
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.187.015.047
|% 0,74
|
|KARSN
|5,04
|788.628.329
|% 0,00
|
|EREGL
|18,95
|431.489.595
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,98
|403.508.032
|% -0,62
|
|THYAO
|13,33
|384.077.007
|% -1,04
|
|KARSN
|5,04
|788.628.329
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|1.187.015.047
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|228.056.860
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,17
|204.777.671
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,16
|220.222.375
|% 0,32
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4325
|8,4361
|% 0,56
|
|Euro
|10,3347
|10,3425
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,8899
|11,9495
|% 0,42
|
|Frank
|9,3631
|9,4195
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2390
|2,2503
|% 0,39
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,84
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|18,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|20,82
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|10,07
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,03
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|-0,31
|