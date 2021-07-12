***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 10:03
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950130
BIST
10:061.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.381
En Düşük
1.379
10:068,6583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6480
10:0610,2809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2546
10:06501,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,54
|Açılış
|: 501,01
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:06
|VBTYZ
|13,72
|3.851.821
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|KSTUR
|272,90
|52.124
|% 4,96
|
|MARTI
|1,94
|538.646
|% 4,86
|
|AYCES
|65,00
|41.210
|% 4,17
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|SAMAT
|3,96
|1.037.480
|% -4,58
|
|TACTR
|29,02
|63.844
|% -3,91
|
|MZHLD
|34,70
|10.519
|% -3,77
|
|SNGYO
|3,67
|6.249.820
|% -3,67
|
|THYAO
|13,62
|30.153.654
|% 0,37
|
|PETKM
|5,47
|27.014.001
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,26
|21.339.101
|% 0,55
|
|GARAN
|8,55
|13.153.789
|% 0,23
|
|KOZAL
|108,40
|10.854.407
|% 0,00
|
|PETKM
|5,47
|27.014.001
|% 0,55
|
|PEKGY
|1,07
|3.992.073
|% -2,73
|
|KRDMD
|7,26
|21.339.101
|% 0,55
|
|THYAO
|13,62
|30.153.654
|% 0,37
|
|SNGYO
|3,67
|6.249.820
|% -3,67
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6560
|8,6583
|% 0,00
|
|Euro
|10,2769
|10,2809
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9787
|12,0388
|% -0,17
|
|Frank
|9,4192
|9,4759
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% -0,03
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,64
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,32
|
Seans Raporu
10:06
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10:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 95 artarak (% 0.13 ) 1, 491
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10:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR