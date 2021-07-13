***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 17:48
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950846
BIST
17:471.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,90
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
17:478,5988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0364
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5861
17:4710,1776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0751
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
17:47501,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,27
|Açılış
|: 501,19
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler17:47
|YAPRK
|33,92
|27.706.511
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|104.482.713
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|22.315.232
|% 9,96
|
|BASGZ
|13,78
|162.616.577
|% 9,19
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|FADE
|14,16
|16.421.814
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|5.397.234
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.226.049
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|157.662.402
|% -9,73
|
|CASA
|116,00
|334.631
|% -9,52
|
|BIOEN
|28,28
|243.434.370
|% 1,80
|
|BASGZ
|13,78
|162.616.577
|% 9,19
|
|VBTYZ
|13,15
|159.389.851
|% -4,15
|
|PEKGY
|1,02
|157.662.402
|% -9,73
|
|RTALB
|20,16
|110.926.655
|% -4,91
|
|PEKGY
|1,02
|157.662.402
|% -9,73
|
|GWIND
|3,43
|60.871.984
|% 0,00
|
|EDATA
|7,39
|104.482.713
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,78
|162.616.577
|% 9,19
|
|VBTYZ
|13,15
|159.389.851
|% -4,15
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5962
|8,5988
|% -0,42
|
|Euro
|10,1733
|10,1776
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,8721
|11,9316
|% -0,69
|
|Frank
|9,3567
|9,4130
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2874
|2,2989
|% -0,34
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|5,36
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|0,14
|
Seans Raporu
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