***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 11:15
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957543
BIST
11:281.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,91
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:288,5771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0478
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5619
11:2810,0928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0455
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0703
11:28483,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,95
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,10
BIST En Aktif Hisseler11:28
|DOBUR
|19,60
|2.579.343
|% 9,93
|
|MARKA
|5,56
|2.885.601
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.139.747
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|EDATA
|14,24
|10.035.941
|% -9,59
|
|IDGYO
|3,33
|28.093.893
|% -8,26
|
|EDIP
|3,79
|19.757.669
|% -7,79
|
|FORMT
|1,22
|5.605.643
|% -6,15
|
|FADE
|9,04
|28.159.111
|% -6,03
|
|TUPRS
|98,25
|563.285.996
|% 1,81
|
|GARAN
|9,13
|391.813.204
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,96
|329.075.481
|% 1,02
|
|EREGL
|19,42
|278.930.116
|% 1,84
|
|PETKM
|5,92
|265.368.943
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,47
|142.180.830
|% 2,07
|
|PETKM
|5,92
|265.368.943
|% 2,60
|
|GARAN
|9,13
|391.813.204
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,96
|329.075.481
|% 1,02
|
|DAGI
|4,98
|137.459.103
|% 5,73
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5750
|8,5771
|% -0,55
|
|Euro
|10,0844
|10,0928
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,8581
|11,9176
|% -0,54
|
|Frank
|9,2643
|9,3201
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2802
|2,2916
|% -0,55
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,00
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|0,09
|