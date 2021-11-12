***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 14:55
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977364
BIST
16:011.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,31
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:019,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0576
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0111,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0552
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:01592,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,88
|Açılış
|: 592,38
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.398.657
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.835.117
|% 9,91
|
|DOAS
|45,22
|259.091.372
|% 8,91
|
|BERA
|10,31
|240.853.458
|% 8,53
|
|KZBGY
|32,02
|41.764.177
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.732.852
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.669.558
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,43
|89.855.700
|% -5,81
|
|PETKM
|7,56
|2.485.552.271
|% -1,18
|
|THYAO
|17,77
|1.264.777.418
|% 0,28
|
|GARAN
|10,65
|1.171.069.691
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,44
|628.784.762
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,80
|549.719.604
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.669.558
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.485.552.271
|% -1,18
|
|ODAS
|1,55
|471.800.509
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|435.651.614
|% 0,65
|
|GARAN
|10,65
|1.171.069.691
|% 0,47
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9529
|9,9609
|% 0,58
|
|Euro
|11,3985
|11,4056
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2733
|13,3398
|% 0,57
|
|Frank
|10,7216
|10,7861
|% 0,17
|
|Riyal
|2,6422
|2,6555
|% 0,35
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,07
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.899
|3.996
|-14,85
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,19
|
|Çeyrek
|945
|967
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|-1,25
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:15ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 112, 765 adet işlem
-
16:14GLRYH
Yüzde 7.28 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 282, 521 adet işlem
-
16:13MERCN
Yüzde 4.48 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 293, 646 adet işlem
-
16:11SOKM
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 245, 424 adet işlem
-
16:10DOAS
Yüzde 8.91 oranında artışla 45.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 844, 024 adet işlem