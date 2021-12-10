***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:19
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982648
BIST
15:242.008
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -23,02
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.008
15:2413,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1344
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:2415,7321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1363
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:24792,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,95
|Açılış
|: 792,68
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:22
|HEDEF
|5,39
|75.150.128
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.491.610
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.071.934
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|70.273.358
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|40.888.256
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,22
|3.878.637.479
|% 1,00
|
|PETKM
|9,24
|1.846.022.076
|% 3,36
|
|SISE
|15,66
|1.783.205.204
|% 1,69
|
|KRDMD
|10,54
|1.614.452.653
|% 0,38
|
|GARAN
|11,74
|1.089.442.511
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,52
|672.172.794
|% -0,40
|
|PETKM
|9,24
|1.846.022.076
|% 3,36
|
|THYAO
|22,22
|3.878.637.479
|% 1,00
|
|TSKB
|1,59
|277.371.205
|% -2,45
|
|KRDMD
|10,54
|1.614.452.653
|% 0,38
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9322
|13,9400
|% 1,11
|
|Euro
|15,6874
|15,7412
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,3365
|18,4284
|% 0,88
|
|Frank
|15,0131
|15,1035
|% 0,97
|
|Riyal
|3,7016
|3,7201
|% 1,01
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,67
|
|Altın Gr.
|794
|795
|7,35
|
|Cumhuriyet
|5.254
|5.334
|40,00
|
|Tam
|5.230
|5.362
|40,70
|
|Yarım
|2.528
|2.594
|19,69
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|9,84
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,06
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,64
|