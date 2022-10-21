***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 14:51
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073274
BIST
15:213.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 25,50
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
15:2118,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
15:2118,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1366
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,0540
15:21968,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,44
|Açılış
|: 968,83
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ERCB
|63,80
|241.464.734
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.144.496
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.584.080
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|523.120.686
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|27.596.344
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,87
|76.798.962
|% -4,42
|
|NTGAZ
|29,16
|78.707.031
|% -3,64
|
|OZGYO
|3,64
|76.753.514
|% -3,45
|
|HEKTS
|29,08
|737.092.162
|% -3,13
|
|THYAO
|98,30
|3.784.297.683
|% -0,76
|
|TUPRS
|374,20
|2.004.285.055
|% 1,63
|
|SISE
|31,64
|1.970.835.042
|% 0,89
|
|EKGYO
|4,66
|1.928.814.425
|% 3,56
|
|SASA
|89,20
|1.664.910.900
|% 4,63
|
|EKGYO
|4,66
|1.928.814.425
|% 3,56
|
|TSKB
|2,86
|665.347.911
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,97
|347.744.074
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,59
|1.611.908.535
|% -1,03
|
|VAKBN
|9,06
|1.170.614.951
|% 2,60
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6036
|% -0,02
|
|Euro
|18,0613
|18,0715
|% -0,75
|
|Sterlin
|20,5371
|20,6401
|% -1,40
|
|Frank
|18,2645
|18,3745
|% -1,05
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,06
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,67
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|-74,00
|
|Tam
|6.579
|6.679
|-30,00
|
|Yarım
|3.206
|3.265
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|0,19
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36TGSAS
Yüzde 5.36 oranında artışla 17.49 lira fiyatla işlem gören hissede 982, 949 adet işlem
-
15:35KONYA
Yüzde 7.54 oranında artışla 2, 210.00 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 524 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 88 artarak (% 0.30 ) 4, 287
-
15:34XU100
Endeks 3, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 45, 863.00 milyon TL de
-
15:33KMPUR
Yüzde 4.66 oranında artışla 91.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 522 adet işlem