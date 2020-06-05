***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2020 15:49
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020, 14.05.2020, 01.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.05.2020
Tescil Tarihi
01.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.06.2020 - 10089
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 14.05.2020 tarihli genel kurul kararı 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 03.06.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849466
BIST
15:44110.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 640,68
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:446,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:447,6476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:44366,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -5,54
|Açılış
|: 366,60
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,15
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|264.005
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|3.128.899
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.072.229
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.473
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.502.552
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,44
|6.647.540
|% -6,19
|
|THYAO
|12,73
|642.819.862
|% 1,11
|
|GARAN
|8,20
|573.955.140
|% 0,74
|
|TUPRS
|89,10
|398.240.321
|% 2,95
|
|PETKM
|3,81
|335.172.605
|% -1,30
|
|ASELS
|31,92
|314.369.078
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|183.207.745
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|335.172.605
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,34
|114.618.691
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,24
|96.755.984
|% 0,81
|
|GARAN
|8,20
|573.955.140
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5463
|8,5892
|% 0,79
|
|Frank
|7,0178
|7,0600
|% -0,29
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-26,73
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|2.382
|2.412
|-35,50
|
|Tam
|2.452
|2.478
|-40,20
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,80
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,38
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|2,32
|